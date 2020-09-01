Сергей Лавров: «Требования к России расследовать инцидент с Навальным необоснованны»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед первокурсниками МГИМО прокомментировал требования расследовать отравление политика Алексей Навального, сообщает RT.

«Требования к России расследовать инцидент с Навальным необоснованны», — заявил Лавров. По его словам, то, что Россия не расследует «эту ситуацию» — неправда: министерство внутренних дел начало доследственную проверку, а следствие может начаться после того, как будет установлено, что произошло.

Лавров добавил, что немецкие врачи пока не передали нужную для возбуждения уголовного дела информацию. «Помните, в Омске он пролежал чуть более суток и уже все наши западные коллеги подняли шум: «Почему нет никакой информации?» Ну вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему‑то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — отметил министр.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.