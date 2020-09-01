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Актер Юра Борисов стал гостем нового выпуска «Вдудя»

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:19

Вышел новый выпуск шоу «Вдудь», гостем на этот раз стал российский актер театра и кино Юра Борисов (фильм «Бык», сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»). Посмотреть видео можно на ютьюбе.

В ролике Борисов и Дудь попали в Нальчик. В интервью актер рассказал, откуда у него квартира в центре Москвы и (стандартно) сколько он зарабатывает. Дудь и Борисов также поговорили о любви и православии. Актер прокомментировал свое участие в фильме «Союз спасения» и роли в пропагандистских фильмах.

Предыдущим гостем Дудя был журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев, с которым блогер поговорил о Екатеринбурге, граффити, работе на телеканале «Дождь» и радиостанции «Серебряный дождь».

24 августа вышел второй эпизод документального сериала «РРРеакция» от Гринпис о климатическом кризисе — его озвучил Борисов. «Афиша Daily» поговорила с актером о климатических изменениях в России и отношении к этому поколения Z.

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