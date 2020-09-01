Актер Юра Борисов стал гостем нового выпуска «Вдудя»

Вышел новый выпуск шоу «Вдудь», гостем на этот раз стал российский актер театра и кино Юра Борисов (фильм «Бык», сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»). Посмотреть видео можно на ютьюбе.

В ролике Борисов и Дудь попали в Нальчик. В интервью актер рассказал, откуда у него квартира в центре Москвы и (стандартно) сколько он зарабатывает. Дудь и Борисов также поговорили о любви и православии. Актер прокомментировал свое участие в фильме «Союз спасения» и роли в пропагандистских фильмах.