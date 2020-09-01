В «Октябре» покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой онлайн-премьеры

«Амедиатека» и «КАРО.Арт» покажут новый мини-сериал с Джудом Лоу, который называется «Третий день», раньше мировой онлайн-премьеры. Как сообщили «Афише Daily», показ пройдет в московском кинотеатре «Октябрь» 13 сентября.
В кинотеатре можно будет посмотреть только первый эпизод из шести, остальные — в «Амедиатеке» с 15 сентября. Чтобы получить приглашение на показ, нужно купить подписку на «Амедиатеку» на сайте «Каро», подробности и расписание здесь.
Первые три эпизода — часть «Лето» — рассказывают о человеке, которого тянет к таинственному острову у британского побережья. Там он встречает группу островитян, стремящихся любой ценой сохранить свои традиции. Изолированный от материка, герой не может покинуть открытый им идиллический и опасно очаровательный мир. В следующих трех эпизодах — часть «Зима» — на остров в поисках ответов прибывает женщина.
Главные роли в сериале сыграли Джуд Лоу и Наоми Харрис. Также в нем снялись Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Пэдди Консидайн («Острые козырьки»).