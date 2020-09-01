В «Октябре» покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой онлайн-премьеры

«Амедиатека» и «КАРО.Арт» покажут новый мини-сериал с Джудом Лоу, который называется «Третий день», раньше мировой онлайн-премьеры. Как сообщили «Афише Daily», показ пройдет в московском кинотеатре «Октябрь» 13 сентября.

В кинотеатре можно будет посмотреть только первый эпизод из шести, остальные — в «Амедиатеке» с 15 сентября. Чтобы получить приглашение на показ, нужно купить подписку на «Амедиатеку» на сайте «Каро», подробности и расписание здесь.