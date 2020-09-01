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Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:43

В России за последние сутки зарегистрировали 4729 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (641), Петербурге (185), Московской (156), Ростовской (133) и Нижегородской (132) областях, Ставропольском крае (125), Свердловской (117) области, Красноярском крае (109), Воронежской области (97).

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 000 048. За сутки умерли 123 человека, за весь период — 17299. Выздоровели за сутки 6318 пациентов, за все время — 815705.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 25,4 млн человек, 850 тыс. из них умерли, около 16,8 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6 млн), на втором — Бразилия (3,9 млн), на третьем — Индия (3,69 млн).

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