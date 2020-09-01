Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России

В России за последние сутки зарегистрировали 4729 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (641), Петербурге (185), Московской (156), Ростовской (133) и Нижегородской (132) областях, Ставропольском крае (125), Свердловской (117) области, Красноярском крае (109), Воронежской области (97).