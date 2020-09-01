Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум», за покупку которого раньше грозили уголовные дела

Министерство здравоохранения зарегистрировало противосудорожный препарат «Фризиум» французской фармацевтической компании Sanofi. Об этом сообщает ТАСС.

«Фризиум» был разрешен в России более 20 лет, однако в 1997 году его лицензия истекла, а производитель решил ее не продлевать.

В прошлом году россиянку, заказавшую «Фризиум» для своего больного ребенка, задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ. Это был не первый подобный случай. Из‑за общественного резонанса, дела не получили ход. После этого матери детей с инвалидностью написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с получением незарегистрированных в России противоэпилептических препаратов.

В марте в Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства. Приказ действует до 31 декабря 2023 года.