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«Яндекс.Дзен» будет бороться с фейками. Ему помогут ТАСС, «Интерфакс» и The Bell

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:46

Сервис «Яндекс.Дзен» начал тестировать программу проверки фейков — на их наличие теперь будут проверять материалы пользователей. Об этом пишут «Ведомости».

Заниматься этим будут не сами работники «Яндекса», а внешние партнеры: агентства ТАСС и «Интерфакс», издание The Bell. Также партнером «Дзена» выступает Высшая школа экономики. За каждую проверенную на наличие фейков публикацию сервис будет платить партнерам деньги, сумма выплат, однако, не разглашается. В «Интерфаксе» заявили, что «в рамках бизнеса информагентства это ничтожная сумма».

Как рассказали в «Яндексе», каждый месяц «Дзен» будет передавать партнерам тысячи публикаций — прежде всего, такие, где есть предположительно недостоверная или вредная информация (сейчас на сервисе публикуется 40 тыс. материалов ежедневно — Прим. ред.). Художественный вымысел, сатира и личная позиция автора оцениваться не будут.

На изучение такой публикации и ее удаление в случае обнаружения фейка у команды платформы и редакций будет от 4 до 8 часов. Поэтому у партнеров-изданий для борьбы с фейками будут выделены специальные сотрудники. В «Интерфаксе» эту работу на себя возьмет редакция сайта, в ТАСС есть специалист по борьбе с фейками, а The Bell специально для программы увеличил редакцию и нанял нескольких дополнительных сотрудников.

Каждую публикацию будут проверять сразу несколько партнеров «Яндекса» — это нужно, чтобы снизить риски. Спорный материал будет удален, если вердикты совпадут. Если публикацию признает фейком только один партнер, то ее оставят на платформе, но пометят как возможно недостоверную. Если в материале найдут ошибки, не делающие его фейком, то автору дадут возможность внести исправления.

Массовое распространение фейков — одна из главных претензий властей к платформам и социальным сетям, уточняют «Ведомости». В отличие от СМИ, которых за публикацию фейковой информации могут ждать судебные разбирательства и штрафы, такие сервисы как «Яндекс.Дзен» не несут ответственности по закону за публикацию недостоверных данных.

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