Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе»

Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании партии «Вместе». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на видеообращение Бабарико.

Бабарико записал это обращение перед своим задержанием в июне, теперь его распространяет штаб политика. Его глава Мария Колесникова заявила, что партия будет называться «Вместе», в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой‑то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил Бабарико в видеообращении.

По словам экс-кандидата в президенты, основными целями и задачами новой партии станут проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.