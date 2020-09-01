Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе»

Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании партии «Вместе». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на видеообращение Бабарико.
Бабарико записал это обращение перед своим задержанием в июне, теперь его распространяет штаб политика. Его глава Мария Колесникова заявила, что партия будет называться «Вместе», в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию.
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой‑то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил Бабарико в видеообращении.
По словам экс-кандидата в президенты, основными целями и задачами новой партии станут проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.
«За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — отметила Колесникова.
В пресс-службе Координационного совета заявили, что организация не изменит формат работы несмотря на создание партии «Вместе». Там уточнили, что этого не произойдет, потому что совет не является политической партией, а создание «Вместе» — инициатива Бабарико, «согласованная с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам».