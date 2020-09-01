В Китае заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке Bainu, сообщил информационный центр SMHRIC.

Жители автономного региона Внутренней Монголии считают это частью «культурного геноцида» монгольского народа и попыткой принудительной ассимиляции. По сообщению SMHRIC, соцсеть заблокировали из‑за распространения документа о смене в школах монгольского языка на китайский.

По сообщениям источников в соцсети, в школах Внутренней Монголии в этом году планируют перестать преподавать на монгольском — это подтвердили учителя, которых вызывали в учебные заведения на «секретные собрания».

«Судьба образования на монгольском языке кажется предрешенной. Мы выступали за защиту наших прав на родной язык, которые гарантированы Конституцией Китая и законом об автономии этнических меньшинств», — рассказал один из преподавателей Внутренней Монголии.

По словам директора Южно-монгольского информационного центра по правам человека Энгэбату Тогочога, нынешняя китайская политика в отношении монгольской культуры не нова. «Сельские монгольские школы уже уничтожены, а количество учеников, обучающихся на монгольском языке, сократилось на 80% с начала 1980-х годов», — говорит он.

Социальной сетью Bainu пользовались около 400 тысяч пользователей из Внутренней Монголии. Всего в Китае проживает около 6 млн этнических монголов, из них два миллиона человек разговаривают на монгольском языке.