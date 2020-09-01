Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой»

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цои направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выход в прокат фильм Алексея Учителя «Цой», сообщает «Газета.Ru».

Родственники рок-музыканта называют фильм «пошлым зрелищем» и считают, что он нарушает их права. Они призывают президента «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

По словам отца и сына артиста, создателям фильма не давали согласия на использование имени и изображения музыканта. Авторы письма просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.

Фильм «Цой» приурочен к 30-летию гибели легендарного музыканта из группы «Кино». Премьера картины должна была пройти 27 августа, но ее отложили на неопределенный срок по неназванной причине. «Афише Daily» о ленте рассказал ее режиссер Алексей Учитель.