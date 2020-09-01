перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Китае заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке 7:06
Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой» 6:47
Сестры Делевинь начали продавать веганские вина 5:41
В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей 5:25
Netflix начал показывать киноконтент бесплатно 4:38
Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg 4:05
Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье 2:24
Моргенштерн зарегистрировал фирму-общепит 0:47
«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении Вчера в 21:50
Карты Google начали показывать сигналы светофора Вчера в 21:18
Избили Егора Жукова, Marvel выпустил трибьют Чедвику Боузману и другие новости дня Вчера в 20:38 Дайджест
Ефремов заявил в суде, что не виноват в ДТП Вчера в 20:15
Okko покажет комедию «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак Вчера в 19:01
Врио губернатора Архангельской области объявил о ликвидации свалки на станции Шиес Вчера в 18:10
Пресс-материалы Российские художники 404.zero представят AV-арт-объект на ивенте Present Is Perfect
Российские художники 404.zero представят AV-арт-объект на ивенте Present Is Perfect Вчера в 17:18
ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления Вчера в 17:01
Netflix показал трейлер продолжения «Призраков дома на холме» Вчера в 16:54
В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки Вчера в 16:05
Everyeye Plus/YouTube Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга
Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга Вчера в 15:39
Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам Вчера в 15:05
Отключить рекламу

Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 6:47

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цои направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выход в прокат фильм Алексея Учителя «Цой», сообщает «Газета.Ru».

Родственники рок-музыканта называют фильм «пошлым зрелищем» и считают, что он нарушает их права. Они призывают президента «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

По словам отца и сына артиста, создателям фильма не давали согласия на использование имени и изображения музыканта. Авторы письма просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.

Фильм «Цой» приурочен к 30-летию гибели легендарного музыканта из группы «Кино». Премьера картины должна была пройти 27 августа, но ее отложили на неопределенный срок по неназванной причине. «Афише Daily» о ленте рассказал ее режиссер Алексей Учитель.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить