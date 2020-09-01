В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу исторический особняк начала XX века, сообщило РИА «Новости». Начальная цена дома составила пять рублей.
Доходный дом Сариевых построен по проекту Андрея Нидермейера в 1902 году. Его надеются продать на аукционе 30 сентября 2020 года. По правилам торгов, покупатель особняка должен будет отремонтировать его до 17 мая 2024 года.
На торги выставят пять лотов, каждый из которых является частью дома. Ранее особняк Сариевых уже выставляли на торги, но тогда его так и не отреставрировали. Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.
Ранее сообщалось, что на аукционе Christie’s продано полотно бельгийского художника Рене Магритта «Триумфальная арка».