В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу исторический особняк начала XX века, сообщило РИА «Новости». Начальная цена дома составила пять рублей.

Доходный дом Сариевых построен по проекту Андрея Нидермейера в 1902 году. Его надеются продать на аукционе 30 сентября 2020 года. По правилам торгов, покупатель особняка должен будет отремонтировать его до 17 мая 2024 года.