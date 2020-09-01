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Netflix начал показывать киноконтент бесплатно

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:38

Стриминговый сервис Netflix начал показывать часть своего киноконтента бесплатно, сообщает Variety.

Таким образом онлайн-кинотеатр пытается привлечь новых потенциальных подписчиков. Уже сейчас на сайте Netflix и в приложении сервиса для Android можно свободно посмотреть пилотные эпизоды «Очень странных дел», «Когда они нас увидят», «Грейс и Фрэнки», «Элиты» и других сериалов, а также несколько фильмов, в том числе «Птичий короб» и «Два папы».

Как сообщает издание, подборка бесплатного контента будет периодически обновляться. Для просмотра не требуется заводить аккаунт на Netflix, достаточно зайти на соответствующую онлайн-страницу. Ранее подобный способ привлечения зрителей использовали другие стриминговые сервисы — HBO и Showtime.

Этим летом Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов, а журнал Forbes рассказал, какие сериалы были популярны у подписчиков сервиса в июне–июле 2020 года.

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