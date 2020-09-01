Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье

Муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинения в неоднократном нарушении правил проведения митингов в окончательной редакции,сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам адвоката, обвинение в окончательной редакции почти не отличается от предъявленного во время допроса. Галямину обвиняют в организации несанкционированного митинга 15 июля под видом сбора подписей против поправок в Конституцию.

В тексте обвинения есть буквальные повторы формулировок из текста обвинения Константину Котову о неоднократных нарушениях на акциях, утверждает адвокат. В частности, повторяется фраза о том, что обвиняемая совершила свои деяния, «презирая конституционно охраняемые ценности».

Статья 212.1 Уголовного кодекса известна как «дадинская» — в честь первого осужденного по ней Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть судебные акты, и активиста освободили.

До прошлого года по статье больше никого не судили. Вторым осужденным по ней стал активист Константин Котов, задержанный на несанкционированном митинге 10 августа 2019 года в Москве. Его приговорили к четырем годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы.