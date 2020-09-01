перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье 2:24
Моргенштерн зарегистрировал фирму-общепит 0:47
«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении Вчера в 21:50
Карты Google начали показывать сигналы светофора Вчера в 21:18
Избили Егора Жукова, Marvel выпустил трибьют Чедвику Боузману и другие новости дня Вчера в 20:38 Дайджест
Ефремов заявил в суде, что не виноват в ДТП Вчера в 20:15
Okko покажет комедию «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак Вчера в 19:01
Врио губернатора Архангельской области объявил о ликвидации свалки на станции Шиес Вчера в 18:10
Пресс-материалы Российские художники 404.zero представят AV-арт-объект на ивенте Present Is Perfect
Российские художники 404.zero представят AV-арт-объект на ивенте Present Is Perfect Вчера в 17:18
ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления Вчера в 17:01
Netflix показал трейлер продолжения «Призраков дома на холме» Вчера в 16:54
В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки Вчера в 16:05
Everyeye Plus/YouTube Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга
Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга Вчера в 15:39
Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам Вчера в 15:05
Папуасы попросили патриарха Кирилла открыть православную миссию в Папуа — Новой Гвинее Вчера в 15:01
«Мы те, кто мы есть»: вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино — режиссера «Назови меня своим именем» Вчера в 13:58
Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского Вчера в 13:17
Epsilon/Getty Images Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание
Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание Вчера в 12:15
Земфира, Tesla Boy и Therr Maitz выступят на Гран-при «Формулы-1» в Сочи Вчера в 11:35
В России выявили почти 5000 новых случаев коронавируса Вчера в 10:48
Отключить рекламу

Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

Муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинения в неоднократном нарушении правил проведения митингов в окончательной редакции,сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам адвоката, обвинение в окончательной редакции почти не отличается от предъявленного во время допроса. Галямину обвиняют в организации несанкционированного митинга 15 июля под видом сбора подписей против поправок в Конституцию.

В тексте обвинения есть буквальные повторы формулировок из текста обвинения Константину Котову о неоднократных нарушениях на акциях, утверждает адвокат. В частности, повторяется фраза о том, что обвиняемая совершила свои деяния, «презирая конституционно охраняемые ценности».

Статья 212.1 Уголовного кодекса известна как «дадинская» — в честь первого осужденного по ней Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть судебные акты, и активиста освободили.

До прошлого года по статье больше никого не судили. Вторым осужденным по ней стал активист Константин Котов, задержанный на несанкционированном митинге 10 августа 2019 года в Москве. Его приговорили к четырем годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Сила стихии
Сносная «бэшка» про копов и бандитов, которые из-за разбушевавшейся стихии оказались в одной лодке
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Залив тишины
Семейный кошмар с Ольгой Куриленко и Класом Бангом
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Другие материалы по темам

Люди
Константин Котов
Михаил Бирюков
Ильдар Дадин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить