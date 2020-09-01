Моргенштерн зарегистрировал фирму-общепит

Моргенштерн начнет заниматься ресторанным бизнесом — артист недавно зарегистрировал фирму-общепит, сообщил телеграм-канал Mash.

Компания артиста называется ООО «Кайф». Вместе с рэпером «Кайфом» владеет другой бизнесмен. Его имя неизвестно, но сообщается, что он также владеет автосервисом.

Где именно откроется заведение Моргенштерна, не раскрывается. Также неизвестно название нового места.

Недавно учитель географии Артем Васильевых вместе с блогером Юрием Семеняком подал в суд на Моргенштерна из‑за высказываний рэпера о школах и вузах.