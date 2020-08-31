Карты Google начали показывать сигналы светофора, сообщил портал Arstechnica.

В течение нескольких месяцев компания тестирует новую функцию — показ светофоров на карте. Скоро их смогут видеть все пользователи. В некоторых случаях они даже увидят цвет светофора в конкретный момент.

Чтобы увидеть светофор, нужно максимально приблизить карту. Функция работает пока только в США на устройствах с Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.

В будущем разработчики хотят сделать так, чтобы навигатор учитывал сигналы светофора и указывал водителю наиболее короткий и быстрый путь.