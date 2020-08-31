«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении

Политический активист, фигурант «московского дела» Егор Жуков опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о том, как его избили. «Что касается глобальных выводов и мыслей о том, буду ли я заниматься политикой после случившегося, то это тема для отдельного видео», — написал он.

Жуков возвращался домой после стрима Максима Каца, где был гостем. Незадолго до начала стрима в его социальных сетях появился пост о предстоящей трансляции. «Это важная деталь: именно на основе этой информации, судя по всему, нападавшие и вычислили, в какое примерно время я буду возвращаться домой», — говорит Жуков.