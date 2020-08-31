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Егора Жукова избили в Москве. Он обвиняет «титушек» и считает, что это политический заказ Обновлено в 9:32
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«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении

Анастасия Цой
Сегодня в 21:50

Политический активист, фигурант «московского дела» Егор Жуков опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о том, как его избили. «Что касается глобальных выводов и мыслей о том, буду ли я заниматься политикой после случившегося, то это тема для отдельного видео», — написал он.

Жуков возвращался домой после стрима Максима Каца, где был гостем. Незадолго до начала стрима в его социальных сетях появился пост о предстоящей трансляции. «Это важная деталь: именно на основе этой информации, судя по всему, нападавшие и вычислили, в какое примерно время я буду возвращаться домой», — говорит Жуков.

Первый удар пришелся в затылок, меня повалили на землю. Били исключительно по лицу. Ударов было много, сориентироваться было невозможно, поэтому никаких характеристик внешнего вида нападавших я не запомнил. Сомневаюсь только, что такое число ударов мог нанести один человек, но, с другой стороны, если это был профессионал, то черт его знает.
Егор Жуков

Жуков не уверен, что расследование, начатое полицией, будет доведено до конца. По его словам, это зависит от того, кто заказал нападение. Активист уверен, что нападение связано с его политической деятельностью («Никаких конфликтов на бытовой почве ни с кем у меня не было»).

Вечером 30 августа Егора Жукова избили в Москве. Он написал, что это были «двое «титушек», которые впоследствии скрылись на самокатах». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

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