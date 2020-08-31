«Это точно политика»: Егор Жуков рассказал об избиении

Политический активист, фигурант «московского дела» Егор Жуков опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о том, как его избили. «Что касается глобальных выводов и мыслей о том, буду ли я заниматься политикой после случившегося, то это тема для отдельного видео», — написал он.
Жуков возвращался домой после стрима Максима Каца, где был гостем. Незадолго до начала стрима в его социальных сетях появился пост о предстоящей трансляции. «Это важная деталь: именно на основе этой информации, судя по всему, нападавшие и вычислили, в какое примерно время я буду возвращаться домой», — говорит Жуков.
Жуков не уверен, что расследование, начатое полицией, будет доведено до конца. По его словам, это зависит от того, кто заказал нападение. Активист уверен, что нападение связано с его политической деятельностью («Никаких конфликтов на бытовой почве ни с кем у меня не было»).
Вечером 30 августа Егора Жукова избили в Москве. Он написал, что это были «двое «титушек», которые впоследствии скрылись на самокатах». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».