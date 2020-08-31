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Ефремов заявил в суде, что не виноват в ДТП

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:15

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что он не виноват в ДТП, сообщил телеграм-канал «Подъем».

По словам артиста, он почти ничего не помнит о дне произошедшего. Свои показания, данные сразу после ДТП, Ефремов просит не воспринимать всерьез.

«Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — сказал актер.

Ефремов рассказал, что помнит только свое пребывание у следователя. При этом актер заявил, что не уверен, предлагал ли сотрудник полиции ему адвоката.

«Я вышел, меня встретили друзья, Дашка [актриса Дарья Белоусова] предложила поехать к ней, там спокойнее, а утром уже умер Захаров, и мы поехали в суд», — рассказал Ефремов о том вечере.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

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