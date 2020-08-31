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Врио губернатора Архангельской области объявил о ликвидации свалки на станции Шиес

Анастасия Цой
Сегодня в 18:10

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявил о ликвидации свалки на станции Шиес. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Ориентировочно к маю 2021 года будет утвержден новый генеральный план муниципального образования «Урдомское». А значит, никаких свалок здесь больше не будет», — говорится в посте. Также Цыбульский отметил, что принято решение изменить категорию земель в районе станции Шиес с «земель промышленности» на «земли населенных пунктов».

В 2018 году власти Москвы и Архангельской области договорились создать на станции Шиес мусорный полигон, куда планировалось свозить отходы из столицы. В регионе десятки тысяч человек выходили на акции протеста против строительства.

В прошлом году власти решили приостановить подготовку к строительству полигона. Сообщалось, что работы будут остановлены для проведения инженерных, геологических и экологических экспертиз. Стройку обещали возобновить только после общественного обсуждения проекта. Прошлым летом Владимир Путин поручил учесть мнение местных жителей при строительстве полигона. Зимой сооружения для мусорного полигона признали самостроем.

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