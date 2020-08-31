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Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:15

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП, приведшем к смерти человека, на очередном заседании суда сравнил себя с приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

Ефремова на подобное заявление сподвиг отказ суда в проведении ряда экспертиз. Защита актера в очередной раз ходатайствовала об отправке на дополнительное медобследование «для восстановления памяти» — в этом адвокатам Ефремова было отказано.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», — заявил по этому поводу актер.

Адвокат артиста Эльман Пашаев добавил, что если экспертиза покажет, что Ефремов был пьяным за рулем, то актер готов признать вину.

Ранее Ефремов уже отказывался от услуг Эльмана Пашаева, чтобы «найти защиту посильнее». Он отказался от услуг адвоката по назначению и на заседании 31 августа актера вновь представляет Пашаев.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

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