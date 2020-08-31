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Земфира, Tesla Boy и Therr Maitz выступят на Гран-при Формулы 1 в Сочи

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:35

«Росгонки» объявили развлекательную программу Гран-при России Формулы 1, рассказали представители мероприятия «Афише Daily». Гран-при пройдет на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября, а гостей ждут три концерта, фестиваль драйва и моторов, развлечения в фанзоне и многое другое.

Хедлайнером музыкальной программы в Сочи станет Земфира, выступление которой пройдет 26 сентября. Откроют музыклаьную программу Therr Maitz — группа даст концерт 25 сентября. В последний день гран-при, 27 сентября, выступят Tesla Boy. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов, уточняют организаторы мероприятия.

В Олимпийском парке пройдет шоу команды по фристайл-мотокроссу FMX-13: в нем примет участие несколько российских мотофристайлеров. В официальной фанзоне все желающие смогут сфотографироваться с шоу-карами F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии.

На мероприятии будет работать площадка Pic Stop Totems — интерактивные экраны, которые позволят сделать фотографии дополненной реальности и запечатлеть себя вместе с любимой командой.

Во время гран-при также будут работать мастер-классы по управлению квадроциклом, посетители смогут зайти в «Сочи Авто Спорт музей» и изучить более тысячи экспонатов. Завершать каждый вечер будет шоу поющих фонтанов на Центральной площади Олимпийского парка.

О дополнительных активностях организаторы объявят в ближайшее время. Купить билеты можно здесь. Вот еще пять причин, почему стоит посетить этап Формулы-1 в Сочи.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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