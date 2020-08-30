Протесты в Минске и Берлине, французские маски из конопли и другие новости дня

В России за последние сутки зарегистрировали 4980 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 990 326 человек.

В Беларуси вновь проходят массовые протесты, на них вышли десятки тысяч человек, больше ста манифестантов задержали. В Минск ввели внутренние войска и военную технику.

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшее время, но когда — неизвестно. Во время разговора российский президент «тепло поздравил» белорусского с днем рождения.

Самым популярным твитом за всю историю твиттера стал пост о смерти Чедвика Боузмана на его официальной странице. Ранее пальму первенства сохранял твит Барака Обамы.

В Берлине прошли протесты против коронавирусных ограничений. Задержали 300 человек, некоторые протестующие пытались взять штурмом Рейхстаг, а полиции даже пришлось арестовать автора веганских кулинарных книг.

Бюро Захи Хадид спроектирует дизайн станции московского метро «Кленовый бульвар-2». Она расположится на пересечении Кленового бульвара с Коломенской улицей и станет частью транспортно-пересадочного узла, формируемого Большой кольцевой и Бирюлевской линиями.

Умер художественный руководитель «Смешариков» и создатель студии «Пилот» Анатолий Прохоров. Ему было 72 года.

Во Франции начали выпускать маски от коронавируса из конопли. Они не загрязняют окружающую среду, а удобряют ее, поскольку являются биологически разлагаемыми.

Бывшая стажерка SpaceX рассказала о харассменте в компании и подала на нее в суд. По словам девушки, к ней приставал менеджер, а когда она рассказала об этом в отделе кадров, ей отказали в полноценной работе.

Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере при помощи ракет. Исследования необходимы для безопасности экипажей космических станций и Земли в целом.

30 августа стартует Strelka Film Festival by Okko. Фильмы прошлых лет фестиваля можно посмотреть в специальной подборке, а в соцсетях и «Яндекс.Дзене» Okko будут публиковаться рецензии. Также выйдут два выпуска подкаста «Как в жизни» с Егором Беликовым и Егором Сенниковым, посвященные фильмам «Ундина» и «Никогда, редко, иногда, всегда».

Продолжаем вскрывать по понедельникам закрытые двери мировых музеев — каждую неделю на Okko можно бесплатно посмотреть фильмы о великих художниках. Так, завтра вы можете отправиться в музей Прадо и посмотреть на коллекцию испанской живописи, полотна Боттичелли и Тициана в компании Джереми Айронса.