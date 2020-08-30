В Беларуси идет 22-й день протестов. В Минск ввели внутренние войска и БМП

В Беларуси вновь проходят массовые протесты, на них вышли десятки тысяч человек. В Минск въехали боевые машины пехоты с военнослужащими, сообщает «Интерфакс». По данным издания, часть военнослужащих выдвинувшихся в столицу Беларуси военных передвигается на десяти БМП, остальные — на грузовых автомобилях. Колонна двигалась в направлении центра Минска, ее успели заснять очевидцы. Также в городе находятся бронетранспортеры. Семь БТР встали между Дворцом Независимости и выставочным комплексом «Белэкспо».

По данным белорусского МВД, к 16.00 по московскому времени задержали 125 человек. В отношении задержанных начали административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что несколько десятков протестующих задержали на проспекте Независимости, а тысячи манифестантов заблокировали в районе ГУМа. Милиция отпускала попавших в оцепление женщин и просила их уйти с проспекта, передает ТАСС. Затем протесты переместились с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы «Минск — город-герой». Некоторые протестующие легли перед заграждениями и силовиками, перекрыв таким образом улицу.

К манифестантам присоединились люди с плакатом «Спортсмены с народом». Среди них пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко. Они кричали лозунги «Мы играем честно» и «Народ победил».

При этом подразделения внутренних войск и ОМОН взяли под усиленную охрану резиденцию Лукашенко в центре Минска, куда направлялась многотысячная колонна протестующих. Проспект Победителей, по которому шли манифестанты, полностью заблокирован спецтехникой. Ко Дворцу независимости в Минске пришли представители Координационного совета оппозиции — Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. Колесникова сказала в микрофон: «У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации. Отойдите, пожалуйста, на 10 метров от ограждения». С 9 августа в Беларуси идут протесты против итогов президентских выборов. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, было абсолютно бесчеловечным.