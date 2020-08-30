Экс-стажерка SpaceX рассказала о харассменте в компании: ей отказали в должности из мести

Бывшая стажерка SpaceX Джулия Кроулифаренга подала на компанию в суд. Она отметила в иске, что не получила после стажировки работу из‑за домогательств и гендерной дискриминации со стороны своего начальника, пишет Business Insider.

Девушка стажировалась в SpaceX летом 2015, 2016 и 2017 года. Все это время ей руководил один и тот же менеджер из двигательного отдела — сейчас он уже не работает в компании. По словам Кроулифаренга, он разговаривал с ней на отвлеченные темы, с работой никак не связанные. Например, он заявлял девушке, что мог бы провести остаток жизни, «пытаясь понять ее», а также предлагал пофантазировать, как развивались бы события, встреться они в волшебном мире Гарри Поттера.

Девушка посчитала подобные комментарии неуместными и заявила, что они доставляли ей неудобство. Она также рассказала, что менеджер проводил с ней рабочие совещания, гораздо более долгие, чем с стажерами мужского пола — 2 часа против стандартных 30 минут. В общении с ней он выделял девушку по гендерному признаку и тем самым причинял ей психологический дискомфорт и тревогу.

Кроулифаренга сначала терпела приставания менеджера, но во время последней стажировки в SpaceX сообщила о его поведении в отдел кадров. Она также обсуждала это с с вице-президентом SpaceX по двигателям Уиллом Хелтсли. Он согласился, что поведение менеджера было некорректным, и пообещал разобраться в ситуации. В частности, он сказал, что выяснит, произошло ли это «потому что Эрик это Эрик, или ты это ты». После этого ее работа в компании получила отрицательный отзыв, и ее не взяли на работу.

В своем иске Кроулифаренга потребовала компенсацию за «нервозность, депрессию, испуг, шок, боль, дискомфорт, усталость и беспокойство», которые ей доставили стажировки в SpaceX. В компании пока не прокомментировали иск. Сумма компенсации не уточняется.