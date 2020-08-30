Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере. При помощи ракет

Российские ученые собираются использовать зондирующие ракеты, чтобы изучить микроорганизмы, живущие в стратосфере Земли. Об этом пишет РИА «Новости».

Ученые собираются брать пробы на разных высотах. Исследования пылевых частиц нужны для обеспечения безопасности экипажей космических станций и Земли в целом. Дело в том, что в атмосферу из космоса могут заноситься опасные микроорганизмы с других планет. Также там могут мутировать некоторые земные микроорганизмы.

«Контаминация (загрязнение микроорганизмами — Прим. ред.) пылевых частиц в стратосфере — очень актуальный вопрос, его нужно исследовать и мониторировать пыль различными способами. Сейчас мы пытаемся продумать проект, чтобы исследовать стратосферу и слои атмосферы до 300 километров, чтобы посмотреть, что там происходит с помощью зондирующих ракет, которые совершают параболические полеты», — рассказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.

Пока что пробы бактерий и грибов, которые брались с поверхности Международной космической станции, не показали большой угрозы. Впрочем, как отмечает ученый, это может измениться при длительных межпланетных перелетах.

Ранее японские ученые провели трехлетний эксперимент, который показал, что колонии бактерий деинококков могут выжить в космических условиях несколько лет, находясь на поверхности космической станции.

«Это очень интересный эксперимент. А у нас аналогичный эксперимент «Тест» проводится на МКС. Там у нас на протяжении двух лет экспонировались культуры просто в открытом космосе ничем не прикрытые — археи, спорообразующие бактерии и гриб микромицет. Они все выжили», — отметил Ильин.