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Умер худрук «Смешариков» Анатолий Прохоров

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:40

В возрасте 72 лет ушел из жизни художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Причины смерти не сообщаются. Свои соболезнования по поводу смерти одного из создателей студии «Пилот» Прохорова выразил российский мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал он в своем фейсбуке.

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из создателей анимационной студии «Пилот», ставшей первой негосударственной студией в СССР. Прохоров также организовал студию компьютерной анимации «Петербург» — более всего она известна производством мультсериала «Смешарики». С 2003 года Прохоров был художественным руководителем мультфильма. В 2008 году он удостоился за участие в его создании государственной премии России.

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