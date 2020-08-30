В России выявили 4980 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4980 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (695), Петербурге (186), Московской (165), Нижегородской (143) и Ростовской (134) областях, Ставропольском крае (127), Свердловской области (120) и Красноярском крае (111).
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 990326. За сутки умерли 68 человек, за весь период — 17 093. Выздоровели за сутки 2599 пациентов, за все время — 806982.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 25 млн человек, 842 тыс. из них умерли, около 16,4 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,9 млн), на втором — Бразилия (3,8 млн), на третьем — Индия (3,5 млн).