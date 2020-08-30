В России выявили 4980 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4980 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (695), Петербурге (186), Московской (165), Нижегородской (143) и Ростовской (134) областях, Ставропольском крае (127), Свердловской области (120) и Красноярском крае (111).