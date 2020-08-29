Германия может ввести санкции против России, умер Чедвик Боузман и другие новости дня

Германия готова ввести санкции против России, если подтвердится информация о возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Немецкие власти сомневаются, что их российские коллеги готовы участвовать в расследовании.

В России за последние сутки выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом. Всего в стране 985 346 заболевших, хотя большинство из них уже вылечились.

Жители Хабаровска собрались на 50-ю несогласованную протестную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Политика в июле арестовали по подозрению в организации убийств в середине нулевых.

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский исключен из списка ведущих на фестивале интеллектуальных игр для рабочей молодежи Петербурга. В июле его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Белорусский музыкант Сергей Михалок, бывший фронтмен группы «Ляпис Трубецкой», а сейчас — лидер команды Brutto Nostra, потребовал провести новые, демократические выборы президента Беларуси. «Политтехнологии, фокус-группы — мы устали от этих фокусов», — заявил он.

Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» от президента Владимира Путина. Лебедева наградили за вклад в развитие рунета.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал нейроинтерфейс Neuralink, который напрямую подключается к мозгу и позволяет соединить его с компьютером. Предприниматель планирует провести первые испытания на людях уже в этом году.

Актер Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Он известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel.

В японском сегменте интернета неожиданную популярность обрела продукция брянской молочной компании «Милграда». Все дело в новом дизайне ее упаковки с милым синим котом.

Телеканал HBO выпустил трейлер второго сезона сериала «Темные начала» по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Филипа Пулмана. Премьера продолжения шоу запланирована на этот ноябрь.