Германия может ввести санкции против России, если подтвердится информация об отравлении Навального

Власти Германии готовы ввести санкции против России, если подтвердится информация о возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает Reuters.

«Учитывая сомнения в готовности России заняться делом [Алексея] Навального, мы готовы поступить так же, как в случае с убийствами в Тиргартене», — заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. Речь идет о недавнем убийстве полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили в Берлине.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сначала омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Врачи этой клиники заявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним относится, например, яд «Новичок», которым отравили Скрипалей). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление поспешным. Он добавил, что пока отравляющее вещество не найдено, повода заводить уголовное дело нет. Генпрокуратура России также не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.