В Хабаровске прошла 50-я акция в поддержку бывшего губернатора Фургала

Жители Хабаровска собрались на юбилейную, 50-ю несогласованную протестную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, пишут местные СМИ. Фургала в июле арестовали по подозрению в организации убийств в середине нулевых.
Уточняется, что шествие началось примерно в полдень по местному времени. Издание DVhab сообщает о тысячах участников акции, местные власти насчитали 1200 человек. В мэрии напомнили об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и рассказали, что с 11 июля был составлен 161 протокол об административном нарушении, арестованы 19 человек. На этот раз обошлось без происшествий.
Московский суд в июле арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Сразу после этого в Хабаровске начались протесты, ставшие самыми массовыми акциями в истории города. Митингующие потребовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.
Врио губернатора Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев, член партии ЛДПР, где также состоял и Фургал. Дегтярев раньше никак не был связан с краем. Его назначение на пост почти сразу ознаменовалось скандалами.