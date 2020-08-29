В Хабаровске прошла 50-я акция в поддержку бывшего губернатора Фургала

Жители Хабаровска собрались на юбилейную, 50-ю несогласованную протестную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, пишут местные СМИ. Фургала в июле арестовали по подозрению в организации убийств в середине нулевых.

Уточняется, что шествие началось примерно в полдень по местному времени. Издание DVhab сообщает о тысячах участников акции, местные власти насчитали 1200 человек. В мэрии напомнили об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и рассказали, что с 11 июля был составлен 161 протокол об административном нарушении, арестованы 19 человек. На этот раз обошлось без происшествий.