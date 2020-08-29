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Миры под угрозой в трейлере продолжения шоу «Темные начала» по мотивам романов Филипа Пулмана

Илья Голубев
Сегодня в 13:19

Телеканал HBO выпустил трейлер второго сезона сериала «Темные начала» по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Филипа Пулмана. Премьера продолжения шоу запланирована на этот ноябрь.

Сюжет серии строится вокруг девочки-сироты по имени Лира. Она живет в волшебном мире, где наука, теология и магия тесно связаны друг с другом, а часть души каждого человека пребывает отдельно от тела в виде говорящего животного деймона, сопровождающего его всю жизнь. Она знакомится с юношей из альтернативной реальности, в которой волшебство отсутствует, а тем временем лорд Азриэл проводит опасные эксперименты с путешествиями между параллельными вселенными.

Роли в шоу исполнили Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Амир Уилсон, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Джеймс Космо и другие. Первый сезон сериала вышел в конце прошлого года, рецензию «Афиши Daily» на него вы можете прочитать здесь.

Серия книг Пулмана занимает 3-е место в списке 200 лучших книг по версии Би-би-си. Одна из частей трилогии уже была экранизирована: в 2007 году студия New Line выпустила адаптацию «Северного сияния», которая получила название «Золотой компас». В ней сыграли Николь Кидман, Дэниел Крейг и юная актриса Дакота Блю Ричардс.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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