Институт цвета Pantone и рэпер Нас представили новый оттенок черного цвета, вдохновленный недавним синглом музыканта «Ultra Black» с его последнего альбома «King’s Disease», который вышел неделю назад.

«Ультра Черный» — это высказывание, одухотворенное напоминание о неоценимом вкладе чернокожего сообщества, гордое утверждение себя как сторонника чернокожих и вместе с тем всего человечества <…> «Ультра черный» представляет единение людей, освещая многообещающее будущее», — говорится в заявлении института Pantone.