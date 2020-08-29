Институт цвета Pantone и рэпер Нас представили новый оттенок черного цвета, вдохновленный недавним синглом музыканта «Ultra Black» с его последнего альбома «King’s Disease», который вышел неделю назад.
«Ультра Черный» — это высказывание, одухотворенное напоминание о неоценимом вкладе чернокожего сообщества, гордое утверждение себя как сторонника чернокожих и вместе с тем всего человечества <…> «Ультра черный» представляет единение людей, освещая многообещающее будущее», — говорится в заявлении института Pantone.
Каждый год Pantone называет цвет следующего года. Цвет 2020 — классический синий, но из‑за последних событий (пандемия коронавируса, протесты против расизма и жестокости полиции в США) концепция немного поменялась, и сам Нас утверждает, что «Ультра Черный» как никакой другой цвет передает всю атмосферу последних месяцев.