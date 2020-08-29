Коралловые рифы восстановят с помощью 3D-принтеров

Ученые из Университета Гонконга придумали способ, как восстановить коралловые рифы с помощью 3D-принтеров, сообщил Euronews.

Они предложили напечатать специальные плитки, которые позволят кораллам прикрепляться к ним и расти. Плитки создали с использованием глины, а затем обожгли в печи при 1125 градусах Цельсия. Рисунок плиток напоминает природные узоры кораллов.

По мнению создателей, рифовые плитки более экологичны, чем металл или бетон. Они со временем будут разрушаться, и через несколько десятилетий на морском дне останутся только новые кораллы.

Первым делом изобретение используют в море недалеко от Гонконга, где проживают более 60 видов кораллов. В 2018 году тайфун уничтожил 80% рифов в этом районе. Для их восстановления естественным образом потребовалось бы несколько десятилетий.

Коралловые рифы во всем мире разрушаются из‑за изменения климата, потепления океанов и частых штормов. По оценкам исследователей, 75% коралловых рифов планеты находятся сейчас под «угрозой утраты».

Весной Большой барьерный риф в Австралии обесцветился в третий раз за пять лет. Обесцвечивание произошло из‑за высокой температуры воды.