Киностудия Fox разрабатывает анимационный комедийный сериал по мотивам «Секретных материалов», сообщает Variety.

Проект носит рабочее название «Секретные материалы: Альбукерке». В шоу расскажут об офисе агентов-неудачников, которые расследуют нелепые и странные дела — те, которые слишком незначительны, чтобы Малдер и Скалли беспокоились о них.

Среди кинематографистов, работающих над мультсериалом — создатель оригинального сериала Крис Картер, а также Гейб Роттер, который вернул «Секретные материалы» на экраны. Производством проекта займутся студии 20th Television, Fox Entertainment и Bento Box. Актеры Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны не задействованы в сериале.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили в течение девяти сезонов на телеканале Fox. В 2016 году Fox возродил сериал и выпустил десятый сезон. В 2018 году в эфире появился одиннадцатый, финальный сезон.