перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Коралловые рифы восстановят с помощью 3D-принтеров 4:37
Киностудия Fox разрабатывает анимационный комедийный сериал по мотивам «Секретных материалов» 4:15
Шоу группы Queen на Live Aid признали лучшим живым концертом в истории 3:15
Молдавия откроет границу с Россией с 1 сентября 2:10
Кэти Перри выпустила мультипликационный клип на песню «Cry About It Later» 0:56
«ВКонтакте» заблокировала за неделю 142 сообщества. Большинство — за травлю уроженцев Средней Азии Вчера в 23:51
Московский международный кинофестиваль откроет фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки» Вчера в 22:47
Женщину оштрафовали на 10 000 рублей. Она написала в фейсбуке о побоях со стороны бывшего мужа Вчера в 22:41
Дуа Липа выпустила сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани, Blackpink и других звезд Вчера в 22:14
YouTube удалил за время пандемии рекордное количество видеороликов Вчера в 21:25
Smashing Pumpkins/YouTube The Smashing Pumpkins выпустили две новые песни и клип
The Smashing Pumpkins выпустили две новые песни и клип Вчера в 21:12
Санкции ЕС против белорусских чиновников, новый альбом Pompeya и другие новости дня Вчера в 20:48 Дайджест
Алмо выпустил клип на трек «Будь собой» Вчера в 20:40
В Москве в третий раз пройдет Patriki Film Festival Вчера в 20:00
Фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» пройдет в Москве в сентябре Вчера в 19:30
Евросоюз введет санкции против 20 представителей власти Беларуси Вчера в 19:14
buckowerfelder.de В пригороде Берлина построят квартал, свободный от автомобилей
В пригороде Берлина построят квартал, свободный от автомобилей Вчера в 18:46
В Петербурге обнаружили 16 тыс. потенциально аварийных балконов Вчера в 17:45
Аня Тейлор-Джой в тизере мини-сериала о наркозависимой шахматистке «Ход королевы» Вчера в 16:52
Послушайте новый альбом «Bingo» от российских мечтателей Pompeya Вчера в 16:46
Отключить рекламу

Киностудия Fox разрабатывает анимационный комедийный сериал по мотивам «Секретных материалов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:15

Киностудия Fox разрабатывает анимационный комедийный сериал по мотивам «Секретных материалов», сообщает Variety.

Проект носит рабочее название «Секретные материалы: Альбукерке». В шоу расскажут об офисе агентов-неудачников, которые расследуют нелепые и странные дела — те, которые слишком незначительны, чтобы Малдер и Скалли беспокоились о них.

Среди кинематографистов, работающих над мультсериалом — создатель оригинального сериала Крис Картер, а также Гейб Роттер, который вернул «Секретные материалы» на экраны. Производством проекта займутся студии 20th Television, Fox Entertainment и Bento Box. Актеры Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны не задействованы в сериале.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили в течение девяти сезонов на телеканале Fox. В 2016 году Fox возродил сериал и выпустил десятый сезон. В 2018 году в эфире появился одиннадцатый, финальный сезон.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить