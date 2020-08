Американская певица Кэти Перри выпустила мультипликационный клип на песню «Cry About It Later», которая вошла в вышедший накануне альбом «Smile».

Альбом «Smile» вышел 28 августа, через два дня после того, как певица родила своего первенца — дочь Дейзи Дав Блум. «Родить ребенка и выпустить пластинку на одной и той же неделе, не шутите с мамой», — прокомментировала ситуацию Пэрри. Помимо «Cry About It Later», в альбом также вошли синглы «Smile», «Daisies», «Never Really Over», «What Makes a Woman» и «Harleys in Hawaii».

В начале марта Кэти Перри выпустила клип «Never Worn White», из которого впервые стало известно, что певица беременна. В декабре у нее вышел новый рождественский клип на песню «Cozy Little Christmas», а в июле ее признали виновной в плагиате христианской рэп-песни. Ранее Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes, с июня 2017-го по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.