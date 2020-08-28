Социальная сеть «ВКонтакте» рассказала, как и за что блокирует паблики и страницы. Только за последнюю неделю модераторы удалили 142 сообщества, большинство из них — за травлю уроженцев стран Средней Азии. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

По словам представителей «ВКонтакте», платформа выступает против травли. «С теми, что использует ВКонтакте для преследования людей, нам не по пути», — говорится в сообщении. Соцсеть блокирует страницы с призывами к издевательствам и унижениям. При этом цензура не касается личных негативных мнений пользователей.

«Мы не баним за употребление в речи обидных слов», — подчеркивает «ВКонтакте». Но добавляет: «Бан — это не про какую‑то случайность. Мы блокируем тех, кто систематически публикует оскорбительный контент или призывы к насилию». При этом соцсеть сначала предупреждает админов сообществ и предлагает им самим решить проблему.