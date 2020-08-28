Женщину оштрафовали на 10 000 рублей. Она написала в фейсбуке о побоях со стороны бывшего мужа

Никулинский районный суд Москвы обязал Ирину Живову выплатить 10 тыс. рублей в качестве компенсации ее бывшему мужу Евгению Живову (экс-замглавы инвестиционной компании «Альфа-Капитал») за то, что она рассказала в фейсбуке о насилии с его стороны, сообщает «Медуза».

«По решению судьи «честь и достоинство» Жени [Евгения Живова — прим. ред.] были мной ущемлены и стоят 10300₽ 🤷‍♀️», — написала в сторис в своем фейсбуке Ирина Живова.

Таким образом суд частично удовлетворил ответный иск Евгения Живова к бывшей жене, поданный из‑за фразы «нанес побои». По версии Евгении Живовой, ее бывший муж в прошлом октябре ворвался в дом, где она жила с двумя дочерьми, «напугал всех, отмутузил».

«Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — заявила адвокат Живовой Виктория Дергунова.

Пострадавшая также выложила протоколы о побоях, которые были составлены на ее мужа после происшествия. Там указано, что Евгений Живов «толкал, тряс, хватал за руки» ее и их дочь, так, что они получили ушибы и ссадины.

Сам Живов вину отрицает, он утверждал, что бывшая жена якобы четыре месяца укрывала от него детей, он зашел их навестить и никого не бил. Впрочем, через несколько дней он ушел из «Альфа-Капитала», а компания опубликовала пресс-релиз, где осудила любые виды домашнего насилия.