Дуа Липа выпустила сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани, Blackpink и других звезд

Британская певица с косовскими корнями Дуа Липа выпустила сборник ремиксов «Club Future Nostalgia: The Remix Album» на свои песни. Записала она его вместе с диджеем The Blessed Madonna.

В сборник вошли 17 ремиксов, записанных при участии Мадонны, Гвен Стефани, Марка Ронсона, Мисси Эллиотт, Blackpink и многих других артистов. Кроме того, Дуа Липа выпустила почти часовой визуалайзер на все треки (у некоторых из них есть и полноценные клипы) с анимацией в разных стилях.