Дуа Липа выпустила сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани, Blackpink и других звезд

Британская певица с косовскими корнями Дуа Липа выпустила сборник ремиксов «Club Future Nostalgia: The Remix Album» на свои песни. Записала она его вместе с диджеем The Blessed Madonna.
В сборник вошли 17 ремиксов, записанных при участии Мадонны, Гвен Стефани, Марка Ронсона, Мисси Эллиотт, Blackpink и многих других артистов. Кроме того, Дуа Липа выпустила почти часовой визуалайзер на все треки (у некоторых из них есть и полноценные клипы) с анимацией в разных стилях.
Альбом «Future Nostalgia», ремиксы на треки с которого и попали в новый сборник, вышел в марте. По этому случаю «Афиша Daily» составила гид по творчеству певицы, чей первый альбом стал самым прослушиваемым релизом на Spotify, записанным женщиной, за всю историю существования сервиса. Год назад Дуа Липа стала лауреатом «Грэмми» в номинации «Новый артист».