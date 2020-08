Санкции ЕС против белорусских чиновников, новый альбом Pompeya и другие новости дня

В России за последние сутки зарегистрировали 4829 новых пациентов с COVID-19, всего в стране коронавирусом заболели более 980 тыс. человек. К 1 сентября были опубликованы новые правила работы школ во время пандемии: родителям, например, ограничат доступ в школы, а единые звонки с уроков отменят.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице коронавирус победят максимум за шесть месяцев, в основном благодаря вакцине. При этом больше половины россиян, по результатам опроса «Левада-центра», не готовы привиться вакциной российской разработки.

Политик Алексей Навальный все еще находится в коме на аппарате искусственного дыхания, его состояние тяжелое, но стабильное. Наблюдаются некоторые улучшения, симптоматика отравления демонстрирует снижающуюся динамику.

Страны Евросоюза решили ввести санкции против 20 чиновников высших властных кругов Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко в этот список пока не попал.

Почти 2000 студентов и выпускников Белорусского государственного университета потребовали в открытом обращении провести новые честные выборы президента Беларуси, а прошлые — признать недействительными. Авторы обращения также хотят остановить насилие против мирных граждан и привлечь силовиков, виновных в избиениях и убийствах протестующих, к ответственности.

В подмосковном Серпухове прокуратура подала в суд на 39 депутатов, которые установили для себя фиксированные премии. Правоохранители считают, что деньги выплачивали в течение 14 лет, и за это время на премии потратили 100 млн рублей.

Актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон дали эксклюзивное интервью проекту #VKLive. В нем они поделились деталями съемок фантастического триллера «Довод» Кристофера Нолана.

Афрофьюжен-музыкант Burna Boy и фронтмен Coldplay Крис Мартин представили клип «Monsters You Made», британский певец Джеймс Блейк выпустил видео «Are You Even Real?», а канадец The Weeknd и шотландский продюсер Кельвин Харрис — клип «Over Now».

Московская дримвейв-группа Pompeya выпустила свой очередной студийный альбом — «Bingo». Услышать альбом вживую — вместе со старыми и любимыми хитами Pompeya — можно будет 4 сентября в столичном клубе Gipsy (билеты доступны здесь).

В Москве с 12 по 20 сентября пройдет восьмой театральный фестиваль «Артмиграция», в программе которого — лучшие спектакли молодых режиссеров со всей России. Вход — бесплатный, по предварительной регистрации, которая открывается за 3 дня до каждой постановки. Программу можно посмотреть на сайте фестиваля.