The Smashing Pumpkins выпустили две новые песни и клип

Альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила две новые песни: «The Colour of Love» и «Cyr», а для последней еще и клип. Треки войдут в грядущий и пока безымянный альбом группы.

«Cyr» — это антиутопичное безумие. Вроде как одна душа против всего мира на фоне сменяющих друг друга взглядов и ускоренного времени. По мне, это одновременно и надежда, и снисходительность всего того, что возможно и невозможно силой веры», — туманно объяснил задумку видео фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган.

Новый альбом группы станет второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году. На подходе еще два альбома The Smashing Pumplins.