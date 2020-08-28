Фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» пройдет в Москве в сентябре

В Москве с 12 по 20 сентября пройдет восьмой театральный фестиваль «Артмиграция», в программе которого — лучшие спектакли молодых режиссеров со всей России.

«Уверен, что на карте фестивалей и образовательных проектов должно появляться больше программ, которые бы объединяли профессионалов, разрушали бы границы. Мы всегда старались создавать такое пространство творческой свободы, которое объединило бы деятелей театра из разных регионов России», — заявил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

В основную программу фестиваля в этом году попали спектакли режиссеров из Нижневартовска, Салавата, Казани, Нижнего Тагила, Буинска, Самары, Канска и Йошкар-Олы. В off-программе — спектакль из Петербурга и итоговый показ «Лаборатории 40+». Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.