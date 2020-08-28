В пригороде Берлина построят квартал, свободный от автомобилей

В пригороде Берлина построят экологичный квартал, почти свободный от автомобилей, сообщает Strelka Mag со ссылкой на сайт немецкого застройщика, ответственного за проект.

Квартал разместят на полях Букковера, застройщик (что примечательно, это муниципальная жилищная компания) планирует возвести 40 домов в 3–5 этажей примерно на 900 квартир. Квартал будет максимально экологичным: например, энергоэффективные дома оборудуют системой теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа, а вокруг зданий высадят множество деревьев.

Для перемещения по кварталу оборудуют пешеходные тропы и велодорожки, автомобили пускать не будут — жителям придется парковаться в специальном многоэтажном паркинге на окраине квартала, где также откроют прокат велосипедов и каршеринг. Разрешено иметь только один автомобиль на 125 квадратных метров жилой площади, но все-таки предусмотрены гостевые парковки.