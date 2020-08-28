В Петербурге обнаружили 16 тыс. потенциально аварийных балконов

Жилищный комитет Петербурга выявил 16 тыс. потенциально аварийных балконов по всему городу. Об этом глава комитета Виктор Борщев рассказал изданию «Петербургский дневник».

Цифра в 16 тыс. — приблизительная, поскольку эти балконы обнаружили при визуальном осмотре. В течение месяца управляющие компании должны провести специализированное обследование, после которого цифра может как увеличиться, так и уменьшиться.

Борщев отметил, что примерно 10% из выявленных балконов не нуждаются в дополнительной проверке, поскольку их аварийность очевидна.

К 15 сентября чиновники планируют закончить инвентаризацию балконов и представить правительству города программу по их ремонту. Привести балконы в порядок планируют за два-три года.

В конце мая в доме на Кирочной улице, 20, в Петербурге обрушились сразу четыре балкона. В ходе обследования оставшиеся четыре балкона тоже признали аварийными. Их решили демонтировать.