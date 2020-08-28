Аня Тейлор-Джой в тизере мини-сериала о наркозависимой шахматистке «Ход королевы»

Netflix представил тизер мини-сериала «Ход королевы». Главную роль в проекте сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, действие которого разворачивается в 50-е годы. Главная героиня, которая с детства отлично играет в шахматы, стремится стать гроссмейстером. Но на пути к этой цели есть одна проблема — зависимость от наркотиков.