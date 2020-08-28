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Аня Тейлор-Джой в тизере мини-сериала о наркозависимой шахматистке «Ход королевы»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:52

Netflix представил тизер мини-сериала «Ход королевы». Главную роль в проекте сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, действие которого разворачивается в 50-е годы. Главная героиня, которая с детства отлично играет в шахматы, стремится стать гроссмейстером. Но на пути к этой цели есть одна проблема — зависимость от наркотиков.

Шоураннером и режиссером выступил Скотт Фрэнк — сценарист «Вне поля зрения», «Логана» и других фильмов, а также создатель мини-сериала «Забытые Богом». Все шесть эпизодов выйдут на Netflix 23 октября.

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