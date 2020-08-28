В Нидерландах в третий раз похитили одну и ту же картину

Из музея Хофьи ван Арден в Нидерландах уже в третий раз похитили картину «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» художника Франса Халса. Об этом сообщает Би-би-си.

Картину, написанную в первой половине XVII века, украли в три часа ночи. Именно в это время сработала сигнализация. Когда сотрудники полиции приехали на вызов, преступники уже скрылись. Предположительно, они попали в музей, закрытый для посетителей из‑за пандемии коронавируса, через запасную дверь. Полотно оценивается в 15 млн евро.