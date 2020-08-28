В Нидерландах в третий раз похитили одну и ту же картину

Из музея Хофьи ван Арден в Нидерландах уже в третий раз похитили картину «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» художника Франса Халса. Об этом сообщает Би-би-си.
Картину, написанную в первой половине XVII века, украли в три часа ночи. Именно в это время сработала сигнализация. Когда сотрудники полиции приехали на вызов, преступники уже скрылись. Предположительно, они попали в музей, закрытый для посетителей из‑за пандемии коронавируса, через запасную дверь. Полотно оценивается в 15 млн евро.
Первый раз «Мальчиков» похитили в 1998 году вместе с работой Якоба ван Рейсдала. Оба полотна нашли через три года. Второй раз эти же картины украли в 2011 году, на этот раз их вернули быстрее — спустя полгода. С того времени для картин был отведен отдельный зал, попасть в который можно было только с сотрудником музея.