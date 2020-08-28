Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон расскажут пользователям «ВКонтакте» о съемках «Довода»

Актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон дали эксклюзивное интервью проекту #VKLive. В нем они поделились деталями съемок фантастического триллера «Довод» Кристофера Нолана.

Интервью станет доступно 28 августа, в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в официальной группе Warner Bros. в «ВКонтакте» или по ссылке.

«В беседе с #VKLive актеры рассказали, что фильм создан почти без компьютерной графики, — сюрреалистичные пейзажи снимались в реальных локациях, а сами они бегали среди взрывов и дрались врукопашную. При этом Паттинсону пришлось равняться на коллегу с опытом в профессиональном спорте: Джон Дэвид Вашингтон раньше играл в американский футбол, но оставил карьеру из‑за травмы», — рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «ВКонтакте».

Интервью #VKLive уже давали актер Дэниел Рэдклифф, модельер Жан-Поль Готье, гейм-дизайнер Хидэо Кодзима и режиссер Квентин Тарантино.

«Довод» выйдет в российский прокат 3 сентября. А если вас интересует менее взрослый контент, можете посмотреть один из фильмов в подборке «Пока не начались уроки» в онлайн-кинотеатре Okko.