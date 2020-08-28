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Пермский театр оперы и балета покажет спектакль для одного зрителя. Его выберут случайно

Анастасия Цой
Сегодня в 14:20

Пермский театр оперы и балета в рамках проекта «Один на один» покажет спектакль только для одного человека. Возможность стать единственным зрителем в зале есть у каждого: для этого нужно заполнить анкету до 12.00 3 сентября.

Вечером того же дня выберут победителя. В прямом эфире на ютьюб-канале театра его номер вытянет режиссер Марат Гацалов. 4 сентября, перед открытием нового сезона, пройдет сам спектакль. Это будет вечер хореографии Джорджа Баланчина, в программе — балеты «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского.

Победитель розыгрыша должен будет купить билет за тысячу рублей, при этом он сможет выбрать любое место в зале. В театре будут соблюдены все традиции: будут работать гардероб и буфет, к началу спектакля и в антракте прозвучат три звонка, а после представления артисты выйдут на поклон.

«Зрительский опыт — тонкая материя, без которой невозможно само существование театра. В период карантина и онлайн-трансляций его ценность стала еще более значимой: просмотр записей спектакля с экрана никогда полноценно не заменит живое восприятие сценического действа человеком, сидящим в зале. Проект «Один на один» представляет собой идею зрительского опыта в его квинтэссенции. Он призван показать, что театральное событие может состояться лишь при непосредственном участии публики, даже когда ее представляет один-единственный зритель», — говорит главный режиссер театра Марат Гацалов.

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