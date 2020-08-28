Собянин уверен, что через полгода в Москве победят коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что в Москве удастся справиться с коронавирусом максимум за шесть месяцев. Его слова передает «Интерфакс».

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», — заявил градоначальник.

По его мнению, сейчас одновременно создаются эффективная вакцина, действующие медикаменты и развиваются медицинские технологии. Также Собянин думает, что скоро у зарегистрированной российской вакцины от коронавируса появятся аналоги.

Ранее Собянин заявлял, что ситуация с COVID-19 в столице «хорошая с точки зрения стабильности». Второй волны заболевания, говорил он в начале августа, в городе нет, а в сентябре не предвидится повторного карантина.