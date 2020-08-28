Более полутора тысяч студентов и выпускников БГУ требуют повторных выборов президента Беларуси

Студенты и выпускники механико-математического факультета Белорусского государственного университета написали открытое обращение к государственным органам страны. Они потребовали провести новые честные выборы президента Беларуси, а прошлые признать недействительными. Под письмом успели оставить подпись около 1800 учащихся БГУ разных лет.

Авторы обращения также требуют прекратить подавление протестов, остановить насилие против мирных граждан и привлечь силовиков, виновных в избиениях и убийствах протестующих, к ответственности. Всех политзаключенных и лиц, задержанных за участие в протестах, следует освободить, считают студенты.

«Мы хотим жить в стране, где выборы проходят честно, без фальсификаций и на равных условиях для всех кандидатов, где милиция обеспечивает безопасность граждан, а не угрожает их жизни и здоровью. Мы хотим уважения наших прав и свобод, включая свободу слова, мнений и собраний. Мы хотим не бояться выходить на улицу в своём городе. И мы хотим открыто выразить свой протест», — сказано в обращении.

С 9 августа в Беларуси проходят акции против результатов президентских выборов. Сперва протесты жестоко разгоняли ОМОН и военные, в результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами выборов, но и недовольные жестокостью силовиков.

В ходе разгона акций только в первые дни были задержаны около 7000 человек, многие из них заявляли об избиениях в белорусских СИЗО. По данным ООН, во время протестов погибли как минимум четыре человека.