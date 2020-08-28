FKA Twigs сражается на мечах в клипе на песню «Sad day»

Британская певица FKA Twigs выпустила даже не клип, а короткометражный фильм на песню «Sad day». Его снял Хиро Мураи — режиссер клипов Childish Gambino, в том числе «This Is America», а также сериалов и фильмов («Атланта», «Легион», «Барри» и другие).

В клипе влюбленность превращается в сюрреалистический танец на мечах, который заканчивается так же неожиданно, как и начался.