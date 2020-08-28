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Цифровой The Weeknd танцует у березок в совместном клипе с Кельвином Харрисом «Over now»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

Канадский певец The Weeknd записал с шотландским продюсером Кельвином Харрисом совместный трек «Over now». Он об ушедшей любви и расставании, которое пойдет на пользу обоим.

Песня вышла сразу вместе с футуристичным CGI-клипом, который снял режиссер Эмиль Нава. В нем цифровой аватар The Weeknd танцует то на улицах города, то в окружении берез, то в открытом космосе.

«Over now» стала первой совместной работой двух поп-звезд. До этого Харрис сотрудничал с такими тяжеловесами, как Риана, Кайли Миноуг, Ариана Гранде, Фрэнк Оушен, Кэти Перри, Трэвис Скотт, Фаррел Уильямс и Флоренс Уэлч из Florence and the Machine.

Последний на данный момент альбом The Weeknd «After Hours» вышел в марте 2020 года. В августе музыкант дал концерт в тиктоке, а через несколько дней в сеть попал клип на его совместную песню с покойным Juice WRLD.

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