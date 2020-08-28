«Левада-центр»: почти половина россиян считает, что выборы в Беларуси прошли честно

«Левада-центр» провел опрос россиян на тему выборов президента Беларуси и протестов, которые начались после них.

Почти половина россиян (48%) считают, что выборы прошли честно или почти честно, то есть, что Александр Лукашенко действительно победил на них. Лишь 36% респондентов уверены в масштабных фальсификациях.

57% опрошенных хотели бы видеть президентом Беларуси Александра Лукашенко, 17% предпочли бы кого‑то из оппозиции. 58% россиян думают, что Лукашенко должен пойти на переговоры с протестующими, найти компромисс, но при этом остаться главой государства. Только 17% считают, что он должен уйти в отставку. 12% выступают за силовое подавление протестов.

Большинство респондентов (39%) негативно относятся к протестующим в Беларуси, 33% безразличны к ним, 25% поддерживают их. Те же 39% считают, что протесты — это «провокации зарубежных сил». 28% россиян ответили, что причина сложившейся ситуации — усталость от слишком долгого правления Лукашенко.

38% опрошенных согласны с утверждением о том, что жесткие действия белорусских силовиков необходимы для наведения порядка в стране. 35% не нашли оправдания избиениям людей.